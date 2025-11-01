الجيش الإسرائيلي يعلن تسلم ثلاث جثث مجهولة الهوية من غزة عبر الصليب الأحمر

أعلن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش تسلم ثلاث جثث مجهولة الهوية من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنه لا يعتقد أنها تعود لرهائن.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الجثث التي اعيدت هي لرهائن"، مؤكدا تقارير سابقة أفادت بتسلم السلطات الإسرائيلية ثلاث جثث من الصليب الأحمر.

وأضاف المصدر "بحسب معلوماتنا الاستخبارية، لا نعتقد أنها جثث رهائن، وقد نقلناها إلى مختبر الطب الشرعي" للتأكد من هوياتها.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن فرقها "سهلت الليلة نقل ثلاثة متوفين إلى السلطات الإسرائيلية".

وأضافت أن "ذلك تم بناء على طلب الأطراف وموافقتهم".