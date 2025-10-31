ملك المغرب: دعم الأمم المتحدة للخطة المغربية للصحراء الغربية "تحوّل تاريخي"

وصف ملك المغرب محمد السادس دعم مجلس الأمن الدولي لخطة بلاده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية بأنه "تحوّل تاريخي" في مسار هذا الصراع المستمر منذ عقود.



وقال محمد السادس في خطاب: "نبدأ، بعون الله وتوفيقه فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطيّ النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي".



وتشكل الصحراء الغربية محل نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.