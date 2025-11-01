الاتحاد الأوروبي: نواصل التعاون مع الصين بشأن ضوابط التصدير

أعلن مفوض التجارة بالمفوضية الأوروبي ماروش شفتشوفيتش أن الاتحاد الأوروبي والصين سيواصلان التعاون بشأن سياسات ضبط الصادرات، وذلك بعد يوم من اجتماع مسؤولين من الجانبين في بروكسل.

وأجرى المسؤولون محادثات في محاولة لتخفيف حدة التوتر التجاري، خاصة فيما يتعلق بتوسيع الصين لضوابط تصدير المعادن النادرة.

ووافقت بكين الآن على تعليق هذه الخطوة لمدة عام.

وقال شفتشوفيتش في منشور على منصة ”إكس“: "أكدت الصين أن تعليق ضوابط التصدير المفروضة في أكتوبر ينطبق على الاتحاد الأوروبي. وأكد الجانبان مجددا التزامهما بمواصلة التعاون بشأن تحسين تنفيذ سياسات ضبط الصادرات".