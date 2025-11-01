مقتل 9 وإصابة آخرين جراء تدافع في معبد بالهند

أعلن مسؤول بولاية أندرا براديش جنوب الهند أن حادث تدافع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة آخرين.





وذكر باوان كاليان نائب رئيس وزراء الولاية أن التدافع وقع أثناء احتشاد الزوار في معبد شري فينكاتيشوارا سوامي بمدينة شريكاكولام، وذلك في يوم مقدس لدى الهندوس.

وقال كاليان في بيان: "سيتم إجراء تحقيق في الحادث المأساوي"، مضيفًا أن المعبد يديره أفراد من القطاع الخاص. وقدر عدد القتلى بتسعة أشخاص.

وأوضح الوزير بالولاية أنام رامانارايانا ريدي أن ما يصل إلى 25 ألف زائر احتشدوا في المعبد الذي لا يتسع سوى لنحو 2000 شخص، مما أدى إلى حدوث التدافع.

وأفاد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في منشور على منصة ”إكس“، أن الحكومة ستدفع تعويضًا 200 ألف روبية (2300 دولار) لأسر القتلى، و50 ألف روبية (570 دولارًا) للمصابين.