الأردن وألمانيا يربطان انتشار القوة الدولية في غزة بتفويض مجلس الأمن
أخبار دولية
2025-11-01 | 07:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأردن وألمانيا يربطان انتشار القوة الدولية في غزة بتفويض مجلس الأمن
رأى الأردن وألمانيا أن القوة الدولية التي من المزمع أن تنتشر في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "كلنا متفقون على أنه من أجل أن تتمكن قوة الاستقرار من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي".
وشدد الصفدي على أن الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في هذه القوة، علما بأن عمان تشارك في مركز أقامته الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأتت تصريحات الصفدي خلال منتدى "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية، الى جانب نظيره الألماني يوهان فاديفول الذي أعرب عن دعم برلين أيضا لمنح القوة الدولية في غزة تفويضا أمميا.
ورأى فاديفول أن القوة ستكون "في حاجة الى سند واضح في القانون الدولي"، مقرّا بأن ذلك "يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات الى غزة، وللفلسطينيين. ترغب ألمانيا أيضا في أن ترى تفويضا واضحا لهذه القوة".
أخبار دولية
وألمانيا
يربطان
انتشار
القوة
الدولية
بتفويض
الأمن
التالي
روسيا: إحباط محاولة أوكرانية لنقل قوات على متن هليكوبتر إلى بوكروفسك
مقتل 9 وإصابة آخرين جراء تدافع في معبد بالهند
السابق
