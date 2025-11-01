مسقط تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

حضت سلطنة عُمان التي استضافت جولات عدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قبل تعليقها إثر الحرب الإيرانية الإسرائيلية في حزيران، البلدين السبت على استئناف الحوار.



وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في خلال حلقة نقاش ضمن فعاليات مؤتمر "حوار المنامة" السنوي الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في البحرين: "نريد أن نرى استئنافا للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة".



وذكّر الوزير بأن بلاده استضافت خمس جولات من المحادثات بين واشنطن وطهران هذا العام. وقال "قبل ثلاثة أيام فقط من الجولة السادسة التي كان من الممكن أن تكون حاسمة، أطلقت إسرائيل قنابلها وصواريخها في عمل تخريبي غير قانوني وفتاك".