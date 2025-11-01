كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "أضغاث أحلام"

أعلنت كوريا الشمالية أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، والتي ذكرت كوريا الجنوبية أنها ستُناقش في قمة مع الصين غدًا "حلم غير واقعي"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج اجتماع قمة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي المنعقد في جيونجو بكوريا الجنوبية.

وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية أن الزعيمين سيناقشان مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "لا تزال جمهورية كوريا (الجنوبية) تجهل أن سعيها الحثيث لإنكار مكانة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) كدولة نووية، وتحدثها عن أحلام يقظة لديها بتحقيق نزع السلاح النووي، يكشفان عن افتقارها إلى المنطق السليم".

وأضافت الوكالة، نقلًا عن بيان لنائب وزير الخارجية باك ميونغ-هو: "سوف نُظهر بصبر أن نزع السلاح النووي مجرد ”أضغاث أحلام“ لن تتحقق أبدا".