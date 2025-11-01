قتيلان وعدد من الجرحى في إطلاق نار في جزيرة كريت اليونانية

قتل شخصان وأُصيب آخرون في إطلاق نار وقع في جزيرة كريت اليونانية، في ما يبدو أنّها عملية مرتبطة بجريمة ثأر، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "أنا" الرسمية.وقُتل شخصان أحدهما امرأة تبلغ 50 عاما، بعدما أطلق مسلّح النار على منازل في قرية فوريزيا الواقعة على بعد حوالى 52 كيلومترا جنوب هيراكليون عاصمة الجزيرة، وفقا للمصدر ذاته.وأشارت الوكالة إلى أنّ حوالى عشرة أشخاص أصيبوا بجروح.وقالت إنّ الهجوم وقع بعد ساعات من استهداف منزل قيد الإنشاء بعبوة ناسفة.من جانبها، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية ERT بأن عناصر شرطة مسلّحين قاموا بتأمين المنطقة للإشراف على إجلاء الجرحى بواسطة سيارات إسعاف.