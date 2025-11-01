الأخبار
واشنطن: بكين أخطأت بفرض ضوابط على صادرات المعادن النادرة
أخبار دولية
2025-11-01 | 10:19
واشنطن: بكين أخطأت بفرض ضوابط على صادرات المعادن النادرة
رأى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الصين ارتكبت "خطأ" بفرضها ضوابط على صادراتها المرتبطة بالمعادن النادرة، معتبرا أن بكين لفتت بذلك الانتباه إلى أحد أسلحتها التجارية الأساسية.
وقال بيسنت في مقابلة مع صحيفة فايننشل تايمز: "لقد حذّرت الصين الجميع من الخطر. لقد ارتكبت خطأ حقيقيا"، مضيفا أن "هناك فرقا بين وضع المسدس على الطاولة وإطلاق النار في الهواء".
