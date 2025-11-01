الرئيس المصريّ يفتتح المُتحف المصريّ الكبير

اعتبر الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي، أنّ مِصر القديمة ألهمت شعوب الأرض.

وأوضح، خلال افتتاح المُتحف الكبير، أنّ أنوار الحكمة انطلقت من ضفاف النيل في اتجاه التقدم الإنسانيّ، مشدّدا على أنّ الحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام.

وقال: “الافتتاح اليوم أتى نتيجة تعاون دوليّ عبر مدار أعوام فإنّ المُتحف صورة عن مسيرة شعب سكن النيل إذ إنّ المصريّ بنّاءً للحضارات حامل راية المعرفة ورسول للسلام”.

وافتتحت مِصر مُتحفها الأكبر في العالم، والذي يجسّد الحضارة المصرية منذ القدم.

ويحتوي المُتحف على أكثر من عشرات الآلاف من التحف الأثرية.