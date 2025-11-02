طعن العديد من الأشخاص في قطار في بريطانيا

خضع عشرة مصابين للعلاج، جراء حادث طعن "العديد من الأشخاص" في قطار في كامبريدجشير، شرقي إنكلتر، وفق ما أعلنت شرطة النقل البريطانية.

وأوقفت الشرطة البريطانية مشتبهين بهما.

وأوضحت شرطة النقل البريطانية على إكس، أنّها تستجيب حاليًا، لحادثة في قطار متجه إلى هانتينغدون تعرض فيه العديد من الأشخاص للطعن.”

وأكّدت توقيف شخصين.

وأفادت شرطة كامبريدجشير بنقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى.

وأعلنت الشركة البريطانية المشغلة "ساوث وسترن رايلويز" (LNER) إغلاق كل خطوط السكك الحديد التابعة لها فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادثة التي وقعت في محطة هانتينغدون.

ودعت الشركة التي تدير خدمات السكك الحديد على طول شرق إنكلترا واسكتلندا، الركاب إلى عدم التنقل، متوقّعة حدوث "اضطرابات كبيرة".

وقال رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر على منصة إكس: "إنّ الحادثة المروعة التي وقعت في قطار قرب هانتينغدون تثير قلقًا كبيرًا".