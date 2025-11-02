البابا: لوقف العنف في الفاشر في السودان

جدّد البابا لاوون الرابع عشر الأحد دعوته إلى وقف إطلاق النار و"فتح ممرات إنسانية عاجلة" في السودان الغارق في حرب أهلية دامية، مندّدا بـ"المعاناة غير المقبولة" التي يتكبّدها شعب "أنهكته شهور طويلة من النزاع".



وقال البابا خلال صلاة التبشير في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان "أتابع بحزن عميق الأخبار المأساوية الواردة من السودان، ولا سيّما من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور المنكوبة".



وأضاف الحبر الأعظم الأميركي من شرفة القصر البابوي أنّ "أعمال العنف العمياء ضد النساء والأطفال، والهجمات على المدنيين العزّل، والعراقيل الخطيرة أمام العمل الإنساني، تتسبّب في معاناة لا تُطاق لشعب أنهكته شهور طويلة من النزاع".



وتابع "أجدّد ندائي الرسمي إلى جميع الأطراف المعنيّة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة".