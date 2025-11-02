نتنياهو: نعمل على حرمان محور إيران من التعافي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، ان "المحور الإيراني تلقى ضربة هائلة. جهدنا هو حرمانه من القدرة على التعافي".



وتابع: "الجبهة الأولى هي في غزة، حيث نعمل في 4 محاور:



الأول – إعادة مخطوفينا. محاولاتهم بائسة، يحاولون خداعنا وخداع الولايات المتحدة والعالم، لكنهم بالطبع لن ينجحوا، وسنعيد تدريجياً جميع مخطوفينا. نحن ملتزمون بذلك.



الثاني – لا تزال هناك جيوب لحماس في المناطق التي نسيطر عليها في غزة، ونحن نقضي عليها بشكل منهجي. هناك جيبان في رفح وخان يونس، وسيتم القضاء عليهما.



الثالث – مسألة الخطر على قواتنا، وتوجيهي واضح تماماً: إذا كانت هناك محاولة للإضرار بقواتنا، نضرب من يحاول الإضرار، وكذلك تنظيمه من أجل حماية قواتنا، هذا هو مبدأنا.



الرابع – تفكيك وتجريد حماس من سلاحها. تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به، وهو المبدأ المتفق عليه بيني وبين الرئيس ترامب، ونحن نعمل وفق خطة واضحة.



في ما يتعلق بلبنان، قال نتنياهو: "حزب الله بالفعل يتلقى ضربات باستمرار، بما في ذلك في هذه الأيام، لكنه يحاول أيضاً إعادة التسليح والتعافي. نتوقع من حكومة لبنان أن تقوم بما التزمت به، أي نزع سلاح حزب الله، ولكن من الواضح أننا سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدد في شروط وقف إطلاق النار. لن نسمح للبنان بأن يتحول إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف كما يجب".



وتابع: "المكان الثالث الذي يجب الانتباه إليه، والذي لا ينتبه إليه الجمهور الإسرائيلي، هو الحوثيون. الحوثيون يبدون كإزعاج بسيط. من حين لآخر يطلقون صاروخاً باليستياً علينا، ونحن نعترض تلك الصواريخ. يبدو ذلك أمراً صغيراً، لكنه ليس كذلك. إنه تهديد كبير جداً من حركة متطرفة بأقصى ما يمكن تصوره، تمتلك قدرة إنتاج ذاتي للصواريخ الباليستية وأسلحة أخرى، وهي ملتزمة بما يسمونه خطة إبادة إسرائيل، هذا ليس أمراً نظرياً، بل يمكن أن يتطور مع الوقت. الأمر منسق مع إيران، وسنفعل كل ما يلزم لإزالة هذا التهديد أيضاً".



