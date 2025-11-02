الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتنياهو: نعمل على حرمان محور إيران من التعافي

أخبار دولية
2025-11-02 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نتنياهو: نعمل على حرمان محور إيران من التعافي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نتنياهو: نعمل على حرمان محور إيران من التعافي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، ان "المحور الإيراني تلقى ضربة هائلة. جهدنا هو حرمانه من القدرة على التعافي". 

وتابع: "الجبهة الأولى هي في غزة، حيث نعمل في 4 محاور:

الأول – إعادة مخطوفينا. محاولاتهم بائسة، يحاولون خداعنا وخداع الولايات المتحدة والعالم، لكنهم بالطبع لن ينجحوا، وسنعيد تدريجياً جميع مخطوفينا. نحن ملتزمون بذلك.

الثاني – لا تزال هناك جيوب لحماس في المناطق التي نسيطر عليها في غزة، ونحن نقضي عليها بشكل منهجي. هناك جيبان في رفح وخان يونس، وسيتم القضاء عليهما.

الثالث – مسألة الخطر على قواتنا، وتوجيهي واضح تماماً: إذا كانت هناك محاولة للإضرار بقواتنا، نضرب من يحاول الإضرار، وكذلك تنظيمه من أجل حماية قواتنا، هذا هو مبدأنا.

الرابع – تفكيك وتجريد حماس من سلاحها. تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به، وهو المبدأ المتفق عليه بيني وبين الرئيس ترامب، ونحن نعمل وفق خطة واضحة.

في ما يتعلق بلبنان، قال نتنياهو: "حزب الله بالفعل يتلقى ضربات باستمرار، بما في ذلك في هذه الأيام، لكنه يحاول أيضاً إعادة التسليح والتعافي. نتوقع من حكومة لبنان أن تقوم بما التزمت به، أي نزع سلاح حزب الله، ولكن من الواضح أننا سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدد في شروط وقف إطلاق النار. لن نسمح للبنان بأن يتحول إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف كما يجب".

وتابع: "المكان الثالث الذي يجب الانتباه إليه، والذي لا ينتبه إليه الجمهور الإسرائيلي، هو الحوثيون. الحوثيون يبدون كإزعاج بسيط. من حين لآخر يطلقون صاروخاً باليستياً علينا، ونحن نعترض تلك الصواريخ. يبدو ذلك أمراً صغيراً، لكنه ليس كذلك. إنه تهديد كبير جداً من حركة متطرفة بأقصى ما يمكن تصوره، تمتلك قدرة إنتاج ذاتي للصواريخ الباليستية وأسلحة أخرى، وهي ملتزمة بما يسمونه خطة إبادة إسرائيل، هذا ليس أمراً نظرياً، بل يمكن أن يتطور مع الوقت. الأمر منسق مع إيران، وسنفعل كل ما يلزم لإزالة هذا التهديد أيضاً".

                           

أخبار دولية

حرمان

إيران

التعافي

LBCI التالي
بزشكيان يتعهّد بإعادة بناء المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل
البابا: لوقف العنف في الفاشر في السودان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-25

وزيرة الشؤون الاجتماعية من الجنوب: نعمل على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: من "الخطير للغاية" الاقتراب من منطقة معبر رفح ومحور فيلادلفيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

بري استقبل اورتاغوس ومحور البحث الخروق الاسرائيلية وتفعيل دور لجنة "الميكانيزم"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

جابر: بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:05

ترامب: الرئيس الصيني يدرك "العواقب" إذا غزت بلاده تايوان

LBCI
أخبار دولية
11:05

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب "قتل المسيحيين"

LBCI
أخبار دولية
10:32

الداخلية السورية: اللجنة المكلفة بالتحقيق بحالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل رصدت 42 حالة

LBCI
أخبار دولية
09:50

الفيليبين وكندا توقعان اتفاقية عسكرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:05

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب "قتل المسيحيين"

LBCI
حال الطقس
03:15

استقرار جويّ ودرجات الحرارة فوق المعدلات

LBCI
منوعات
09:50

انهيار ثلجي مروّع في شمال إيطاليا... هذا ما عاشه 5 متسلقين في اللحظات الأخيرة

LBCI
آخر الأخبار
11:42

الجناح العسكري لحركة حماس: سنسلم رفات 3 رهائن في غزة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:10

البابا: لوقف العنف في الفاشر في السودان

LBCI
أخبار لبنان
06:23

الراعي: المغترب اللبنانيّ ليس مواطنًا من الدرجة الثانية

LBCI
أخبار لبنان
06:16

رئيس الحكومة المصريّ في بيروت الشهر المقبل وشركات مصرية نحو المشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
03:41

فضل الله: نعمل بكل جهد لأن تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن إعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
03:21

وزير الخارجية السوريّ: الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر

LBCI
خبر عاجل
03:13

وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

LBCI
خبر عاجل
03:07

لا تفوّتوا مشاهدة الحلقة الثالثة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار دولية
00:06

طعن العديد من الأشخاص في قطار في بريطانيا

LBCI
أخبار دولية
16:37

الرئيس المصريّ يفتتح المُتحف المصريّ الكبير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:45

قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…

LBCI
خبر عاجل
15:36

وزير الدفاع الإسرائيليّ: أبلغت المبعوثة الأميركية أنه إذا تم إطلاق النار على أي بلدة إسرائيلية فسنهاجم في بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:29

استشهاد أربعة أفراد في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في دوحة كفرمان - النبطية

LBCI
أخبار لبنان
16:29

سارة لينا بو جودة نحو مسابقة ملكة جمال الكون

LBCI
أمن وقضاء
07:20

مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين

LBCI
أخبار دولية
00:17

ضربة أميركية استهدفت قاربًا يشتبه بتهريبه المخدِرات في البحر الكاريبي

LBCI
خبر عاجل
06:46

نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:33

التزوير في الجامعة اللبنانية: متورطون والقضية تنتقل إلى قاضي التحقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More