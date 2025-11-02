ترامب: الرئيس الصيني يدرك "العواقب" إذا غزت بلاده تايوان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن نظيره الصيني شي جينبينغ يدرك "العواقب" التي ستترتب عن غزو بلاده لتايوان، لكنه رفض أن يوضح إن كانت الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة، وفق مقتطف من مقابلة مع "سي بي إس نيوز".



وعندما سُئل عما إذا كان سيأمر القوات الأميركية بالتحرك إذا هاجمت الصين تايوان عسكريا، قال ترامب "ستعرفون إذا حدث ذلك، وهو يعرف الإجابة".



وأضاف أن قادة الصين "يدركون العواقب".