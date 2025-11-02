ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب "قتل المسيحيين"

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بإرسال قوات أميركية "مدججة بالسلاح" إلى نيجيريا إن لم توقف هذه الدولة الإفريقية الأكبر من حيث عدد السكان ما وصفه بقتل المسيحيين على أيدي إسلاميين.



وعقب ذلك، أعربت الرئاسة النيجرية الأحد عن رغبة الرئيس بولا أحمد تينوبو في لقاء الرئيس الأميركي في الأيام المقبلة.



وأشار ترامب الذي سعى بدون جدوى للفوز بجائزة نوبل للسلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه طلب من البنتاغون وضع خطة لهجوم محتمل، وذلك بعد يوم واحد من تحذيره من أن المسيحية "تواجه تهديدًا وجوديًا في نيجيريا".



وأوضح أنه "إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين، ستوقف الولايات المتحدة فورًا كل المساعدات لنيجيريا، وقد تذهب إلى هذا البلد مدججة بالسلاح للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة".



وقال: "أصدر تعليماتي لوزارة الحرب بالاستعداد لعمل عسكري محتمل. إذا قمنا بشن هجوم فسيكون الهجوم سريعًا وشرسًا وحاسمًا، تمامًا كما يهاجم الإرهابيون المجرمون مسيحيينا الأعزاء"، محذرًا الحكومة النيجيرية من أنه "من الأفضل لها أن تتحرك بسرعة!".



وتعقيبًا على ذلك، قال دانيال باوالا المستشار الإعلامي للرئيس النيجيري على موقع إكس: "لقد ساعد الرئيس ترامب نيجيريا كثيرًا بالسماح ببيع الأسلحة لها، واستفاد الرئيس تينوبو من ذلك في مكافحة الإرهاب، ما سمح لنا بتحقيق نتائج جيدة".



وأضاف: "أما في ما يتعلق بما إن كانت الهجمات الإرهابية في نيجيريا تستهدف فقط المسيحيين، أو أنها تستهدف كل المعتقدات وغير المؤمنين كذلك، فإن هذا الأمر يناقش بين الرئيسين حين يلتقيان في الأيام المقبلة".



ولم يعلن حتى الآن عن أي لقاء بين الطرفين، بحسب ما أكد بوالا لوكالة فرانس برس.