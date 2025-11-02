الجيش الإسرائيلي يعلن تسلم الصليب الأحمر جثث ثلاث رهائن في غزة

أفاد الجيش الإسرائيلي الأحد بأن الصليب الأحمر تسلم رفات ثلاث رهائن في غزة في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.



وقال الجيش: "استنادًا إلى معلومات الصليب الأحمر، بات في عهدته ثلاثة نعوش لرهائن متوفين، وهي في طريقها إلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة".

