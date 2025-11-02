الشرطة البريطانية تفرج عن أحد المشتبه بهما في تنفيذ واقعة طعن في كامبريدجشير

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها أفرجت عن أحد المشتبه بهما في تنفيذ هجوم بسكين على متن قطار في كامبريدجشير.



وأشارت الشرطة إلى أن خمسة مصابين غادروا المستشفى الآن ولا يزال أحدهم في حالة حرجة.



ونقل 11 شخصًا إلى المستشفى بسبب هذا الهجوم.