الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشرطة البريطانية تفرج عن أحد المشتبه بهما في تنفيذ واقعة طعن في كامبريدجشير

أخبار دولية
2025-11-02 | 15:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشرطة البريطانية تفرج عن أحد المشتبه بهما في تنفيذ واقعة طعن في كامبريدجشير
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الشرطة البريطانية تفرج عن أحد المشتبه بهما في تنفيذ واقعة طعن في كامبريدجشير

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها أفرجت عن أحد المشتبه بهما في تنفيذ هجوم بسكين على متن قطار في كامبريدجشير.

وأشارت الشرطة إلى أن خمسة مصابين غادروا المستشفى الآن ولا يزال أحدهم في حالة حرجة.

ونقل 11 شخصًا إلى المستشفى بسبب هذا الهجوم.

أخبار دولية

البريطانية

المشتبه

تنفيذ

واقعة

كامبريدجشير

LBCI التالي
البابا: لوقف العنف في الفاشر في السودان
وزير الخارجية السوريّ: الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:13

جعجع: لماذا يصرّ "حزب الله" على الاحتفاظ بسلاح أثبت عجزه عن مواجهة إسرائيل؟

LBCI
أخبار دولية
02:56

الصين تنفي إجراء تجارب للأسلحة النووية بعد اتهامات ترامب

LBCI
أمن وقضاء
02:49

توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته

LBCI
صحف اليوم
02:13

خيار التفاوض يتحرك (الجمهورية)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:56

الصين تنفي إجراء تجارب للأسلحة النووية بعد اتهامات ترامب

LBCI
أخبار دولية
02:09

أميركا تعيد تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار دولية
00:52

أميركا تحقق في اقتراب هليكوبتر من طائرة ركاب قرب مطار‭ ‬في أوهايو

LBCI
أخبار دولية
00:50

وزير الطاقة الأميركي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:47

نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-02

من شريط وردي بسيط إلى رمز عالمي للنضال والأمل... إليكم قصة شعار شهر التوعية بسرطان الثدي

LBCI
صحف اليوم
2025-10-16

صندوق النقد لن يُطلق برنامجه الخاص مع لبنان قبل إقرار قانون الفجوة المالية (الأنباء الإلكترونية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:36

سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟

LBCI
أخبار دولية
13:26

المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة

LBCI
أخبار دولية
13:23

المتحف المصري الكبير... فصل جديد في حكاية مصر أم الدنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الـLBCI عند الموقع المستحدث للجيش اللبناني في بليدا ....من هنا توغل الجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
13:08

واشنطن وحزب الله: ما موقف الإدارة الأميركية وهل المفاوضات المباشرة هدف حقيقي؟

LBCI
أخبار دولية
13:05

نتنياهو وكاتس يصعّدان تجاه لبنان: تهديدات وخطط عسكرية لتقويض قدرات حزب الله

LBCI
أخبار دولية
13:00

اتصال تحذيري من أميركا للعراق.. ومعلومات تتحدث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:44

مقدّمة النشرة المسائيّة 02-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:45

قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…

LBCI
أمن وقضاء
07:20

مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين

LBCI
خبر عاجل
06:46

نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي

LBCI
خبر عاجل
06:47

نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة

LBCI
أخبار لبنان
09:16

الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا

LBCI
أمن وقضاء
13:19

الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة

LBCI
موضة وجمال
09:16

شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:20

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More