روسيا: رئيس الوزراء ميشوستين يتوجه إلى الصين في زيارة "بالغة الأهمية"

توجه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين اليوم الاثنين في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ من المتوقع أن تركز على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي على الرغم من ضغوط الغرب.ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المكتب الإعلامي للحكومة الروسية قوله إنه من المقرر أن يعقد ميشوستين اجتماعًا دوريًا مع نظيره تشيانغ في مدينة هانغتشو اليوم الاثنين ثم يتوجه إلى بكين غدًا الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني.وعقد آخر اجتماع بين الصين وروسيا على مستوى رئيسي الحكومتين في آب من العام الماضي بالعاصمة الروسية موسكو حيث أشاد رئيس الوزراء الصيني بما وصفها "الحيوية والنشاط الجديدين" في العلاقات الثنائية.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الجمعة إن الكرملين يولي أهمية "بالغة" للزيارة، بينما أحجم عن الإفصاح عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبعث برسالة إلى شي عبر ميشوستين، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس.