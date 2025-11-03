الصين تطرد إثنين من كبار المسؤولين السابقين من الحزب الشيوعي بتهمة الفساد

أعلنت أعلى هيئة لمكافحة الفساد في الصين اليوم الاثنين طرد اثنين من كبار المسؤولين السابقين بالحكومة من الحزب الشيوعي، لارتكابهما انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون.



وأفادت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي في بيانين منفصلين بأن الإجراءات استهدفت وانغ جيان جيون نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية السابق، وشيو شيان بينغ نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح السابق.



وأشارت الهيئة إلى أن من المعتقد أن الاثنين تلقيا رشاوى.