الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أميركا تعيد تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران (الأنباء الكويتية)

أخبار دولية
2025-11-03 | 02:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أميركا تعيد تفعيل سياسة &quot;الضغط الأقصى&quot; على إيران (الأنباء الكويتية)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أميركا تعيد تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران (الأنباء الكويتية)

أعلن مصدر ديبلوماسي في بيروت عبر صحيفة "الأنباء الكويتية" أن "الولايات المتحدة الأميركية أعادت تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، اذ تسعى إلى توسيع نطاقها الإقليمي بحيث يشمل كل بيئة يعتقد أنها تشكل منفذًا اقتصاديًا أو ماليًا لطهران. ولبنان في هذا السياق يعتبر ساحة مستهدفة بهذا الضغط بفعل طبيعة نظامه المالي وتركيبته السياسية".

أخبار دولية

تفعيل

سياسة

"الضغط

الأقصى"

إيران

(الأنباء

الكويتية)

LBCI التالي
الصين تنفي إجراء تجارب للأسلحة النووية بعد اتهامات ترامب
أميركا تحقق في اقتراب هليكوبتر من طائرة ركاب قرب مطار‭ ‬في أوهايو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-10-02

مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: التهديدات الإسرائيلية الموجهة إلى لبنان "جدية"

LBCI
صحف اليوم
2025-10-16

مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: الملف اللبناني - السوري يشكل محورا أساسيا في أجندة الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-28

الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران

LBCI
صحف اليوم
2025-10-23

مصدر لـ"الأنباء" الكويتية: الإصرار الإسرائيلي على المفاوضات المباشرة ليس بريئا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:18

توقيف المدعية العسكرية السابقة في إسرائيل في قضية تسريب فيديو انتهاكات بحق معتقل فلسطيني

LBCI
أخبار دولية
08:08

مكتب مدعي الجنائية الدولية: العنف في السودان قد يرقى إلى جرائم حرب

LBCI
أخبار دولية
07:17

وزارة الصحة في غزة تعلن تسلمها جثامين 45 فلسطينيا من إسرائيل عبر الصليب الأحمر

LBCI
أخبار دولية
07:12

إردوغان يدعو "العالم الإسلامي" إلى التحرك لدعم السودان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:12

إردوغان يدعو "العالم الإسلامي" إلى التحرك لدعم السودان

LBCI
منوعات
09:50

انهيار ثلجي مروّع في شمال إيطاليا... هذا ما عاشه 5 متسلقين في اللحظات الأخيرة

LBCI
اقتصاد
2025-10-16

سلسلة اجتماعات لحاكم مصرف لبنان مع مسؤولي صندوق النقد الدولي

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:57

مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة

LBCI
اقتصاد
06:50

جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة

LBCI
أخبار دولية
06:28

خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
05:24

فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار

LBCI
أخبار دولية
03:06

ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية

LBCI
أخبار دولية
00:47

ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية

LBCI
رياضة
13:36

سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟

LBCI
أخبار دولية
13:26

المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:45

قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة

LBCI
صحف اليوم
00:20

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أخبار لبنان
09:16

الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية

LBCI
أمن وقضاء
13:19

الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة

LBCI
موضة وجمال
14:00

سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)

LBCI
موضة وجمال
09:16

شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More