أميركا تعيد تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران (الأنباء الكويتية)

أعلن مصدر ديبلوماسي في بيروت عبر صحيفة "" أن "الولايات المتحدة الأميركية أعادت تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، اذ تسعى إلى توسيع نطاقها الإقليمي بحيث يشمل كل بيئة يعتقد أنها تشكل منفذًا اقتصاديًا أو ماليًا لطهران. ولبنان في هذا السياق يعتبر ساحة مستهدفة بهذا الضغط بفعل طبيعة نظامه المالي وتركيبته السياسية".