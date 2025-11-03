الأخبار
أميركا تحقق في اقتراب هليكوبتر من طائرة ركاب قرب مطار‭ ‬في أوهايو

أخبار دولية
2025-11-03 | 00:52
أميركا تحقق في اقتراب هليكوبتر من طائرة ركاب قرب مطار‭ ‬في أوهايو

أعلن المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل اليوم الأحد أنه سيرسل فريقًا للتحقيق في حادث اقتربت فيه طائرة هليكوبتر طبية من طائرة ركاب تابعة لشركة (ساوث وست إيرلاينز) قرب مطار كليفلاند الدولي في ولاية أوهايو في 29 تشرين الأول.

وذكر المجلس أن الفصل بين الطائرتين انعدم، أي اقتربتا من بعضهما أكثر من الحد الأدنى المطلوب للمسافة الآمنة، عندما كانت رحلة ساوث وست رقم 1333 تقترب من وجهتها النهائية في رحلة انطلقت من مطار بالتيمور واشنطن الدولي.

ودفع هذا قائد طائرة ساوث وست إلى إلغاء الهبوط. وقالت شركة ساوث وست إن الطائرة من طراز "بوينغ 737" هبطت بسلام بعد وقت قصير.

ولم يكشف المجلس الوطني لسلامة النقل ولا ساوث وست عن عدد الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة. ويبدو أن الطائرة الهليكوبتر كانت تنقل مريضًا وقت وقوع الحادث، استنادًا إلى كيفية تعريفها لنفسها حينئذ.

وقالت ساوث وست في بيان اليوم" "نقدر احترافية طاقمنا في الاستجابة للموقف. نتواصل مع المجلس الوطني لسلامة النقل وسندعم التحقيق".

ولم يرد ممثل عن شركة النقل الطبي بعد على طلب للتعليق.

وتشير بيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران إلى أن تسجيلات مراقبة الحركة الجوية وتتبع الرحلات الجوية أظهرت أن طائرة ساوث وست اضطرت إلى الانحراف عن مسارها لتجنب الطائرة الهليكوبتر من طراز (يوروكوبتر) التي كانت تحلق أمامها. وقال الموقع إن الطائرتين كانتا على ارتفاع 632 مترًا في إحدى اللحظات، وكانت تفصل بينهما مسافة 0.9 كيلومتر.

وأوضح التسجيل الصوتي الذي نشره موقع فلايت رادار 24 أن مراقب الحركة الجوية طلب من الطائرة الهليكوبتر الطبية أن تحلق خلف الطائرات الأخرى في محيط المطار، لكن قائد الهليكوبتر رد بأنه "سيكون من الأفضل أن نحلق فوقها وأمامها إذا استطعنا"، ووافق المراقب.

وقال شخصان مطلعان على الأمر إن طيار ساوث وست ذكر في تقرير إلى إدارة الطيران الاتحادية أنه كان حادثًا "وشيكًا للغاية" وتطلب اتخاذ إجراء فوري لتجنب الاصطدام.

أخبار دولية

اقتراب

هليكوبتر

طائرة

مطار‭

أوهايو

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:45

قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…

LBCI
أمن وقضاء
07:20

مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين

LBCI
خبر عاجل
06:46

نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي

LBCI
خبر عاجل
06:47

نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة

LBCI
أخبار لبنان
09:16

الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا

LBCI
أمن وقضاء
13:19

الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة

LBCI
موضة وجمال
09:16

شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:20

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)

