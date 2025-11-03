الأخبار
أميركا تحقق في اقتراب هليكوبتر من طائرة ركاب قرب مطار في أوهايو
أخبار دولية
2025-11-03 | 00:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أميركا تحقق في اقتراب هليكوبتر من طائرة ركاب قرب مطار في أوهايو
أعلن المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل اليوم الأحد أنه سيرسل فريقًا للتحقيق في حادث اقتربت فيه طائرة هليكوبتر طبية من طائرة ركاب تابعة لشركة (ساوث وست إيرلاينز) قرب مطار كليفلاند الدولي في ولاية أوهايو في 29 تشرين الأول.
وذكر المجلس أن الفصل بين الطائرتين انعدم، أي اقتربتا من بعضهما أكثر من الحد الأدنى المطلوب للمسافة الآمنة، عندما كانت رحلة ساوث وست رقم 1333 تقترب من وجهتها النهائية في رحلة انطلقت من مطار بالتيمور واشنطن الدولي.
ودفع هذا قائد طائرة ساوث وست إلى إلغاء الهبوط. وقالت شركة ساوث وست إن الطائرة من طراز "بوينغ 737" هبطت بسلام بعد وقت قصير.
ولم يكشف المجلس الوطني لسلامة النقل ولا ساوث وست عن عدد الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة. ويبدو أن الطائرة الهليكوبتر كانت تنقل مريضًا وقت وقوع الحادث، استنادًا إلى كيفية تعريفها لنفسها حينئذ.
وقالت ساوث وست في بيان اليوم" "نقدر احترافية طاقمنا في الاستجابة للموقف. نتواصل مع المجلس الوطني لسلامة النقل وسندعم التحقيق".
ولم يرد ممثل عن شركة النقل الطبي بعد على طلب للتعليق.
وتشير بيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران إلى أن تسجيلات مراقبة الحركة الجوية وتتبع الرحلات الجوية أظهرت أن طائرة ساوث وست اضطرت إلى الانحراف عن مسارها لتجنب الطائرة الهليكوبتر من طراز (يوروكوبتر) التي كانت تحلق أمامها. وقال الموقع إن الطائرتين كانتا على ارتفاع 632 مترًا في إحدى اللحظات، وكانت تفصل بينهما مسافة 0.9 كيلومتر.
وأوضح التسجيل الصوتي الذي نشره موقع فلايت رادار 24 أن مراقب الحركة الجوية طلب من الطائرة الهليكوبتر الطبية أن تحلق خلف الطائرات الأخرى في محيط المطار، لكن قائد الهليكوبتر رد بأنه "سيكون من الأفضل أن نحلق فوقها وأمامها إذا استطعنا"، ووافق المراقب.
وقال شخصان مطلعان على الأمر إن طيار ساوث وست ذكر في تقرير إلى إدارة الطيران الاتحادية أنه كان حادثًا "وشيكًا للغاية" وتطلب اتخاذ إجراء فوري لتجنب الاصطدام.
