عشرات الآلاف يفرون من ولاية شمال كردفان السودانية مع اتساع نطاق المعارك

أعلنت الأمم المتحدة أن عشرات آلاف المدنيين السودانيين فرّوا من بلدات وقرى في ولاية شمال كردفان السودانية، بعد أسبوع على سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور.



وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في بيان ليل الأحد بأن 36825 شخصا فروا من خمس بلدات وقرى في شمال كردفان، الواقعة شرق دارفور حيث سيطرت قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي على آخر معقل رئيسي للجيش.