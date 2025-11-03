الأخبار
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل

2025-11-03 | 06:28
نقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله إن التعاون بين طهران وواشنطن غير ممكن ما دامت الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وتحتفظ بقواعد عسكرية بالشرق الأوسط وتتدخل في شؤون المنطقة.

آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض

LBCI
أخبار لبنان
08:21

النائب ينال صلح: دعم القطاع الصحي في بعلبك الهرمل وعكار أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل

LBCI
أخبار دولية
08:18

توقيف المدعية العسكرية السابقة في إسرائيل في قضية تسريب فيديو انتهاكات بحق معتقل فلسطيني

LBCI
أخبار دولية
08:08

مكتب مدعي الجنائية الدولية: العنف في السودان قد يرقى إلى جرائم حرب

