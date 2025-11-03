خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل

نقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله إن التعاون بين طهران وواشنطن غير ممكن ما دامت الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وتحتفظ بقواعد عسكرية بالشرق الأوسط وتتدخل في شؤون المنطقة.