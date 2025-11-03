وزير الدفاع الأميركي يزور الحدود بين الكوريتين للمرة الأولى منذ 8 سنوات

توجه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى الحدود بين الكوريتين في أول زيارة من نوعها لوزير دفاع أميركي منذ ثماني سنوات.



ورافق وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو-باك نظيره الأميركي إلى بانمونجوم، المكان الوحيد الذي يقف فيه جنود الكوريتين وجها لوجه، وذلك بعدما زارا تلة تُعرف باسم نقطة المراقبة أويليت.



وأكد الوزيران "قوة الموقف الدفاعي المشترك والتعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع في سيول.



وتأتي زيارة هيغسيث عقب مبادرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة تجاه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال جولته الآسيوية الأسبوع الماضي، والتي لم تلقَ أي رد من بيونغ يانغ.



وكان ترامب قد التقى كيم آخر مرة خلال ولايته الرئاسية الأولى وزار بانمونجوم في حزيران 2019.



وأصبح أول رئيس أميركي في منصبه يطأ أرض كوريا الشمالية عندما عبر الحدود لفترة وجيزة، قبل أن يعود مع كيم لعقد اجتماع ثنائي.



وقبل زيارة ترامب، زار وزير دفاعه جيمس ماتيس المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في تشرين الأول 2017.