وزارة الصحة في غزة تعلن تسلمها جثامين 45 فلسطينيا من إسرائيل عبر الصليب الأحمر
أخبار دولية
2025-11-03 | 07:17
وزارة الصحة في غزة تعلن تسلمها جثامين 45 فلسطينيا من إسرائيل عبر الصليب الأحمر
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة أنها تسلّمت من إسرائيل عبر الصليب الأحمر جثامين 45 فلسطينيا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الفلسطينيين المستلمة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار إلى 270 جثمانا.
وبموجب بنود الاتفاق الساري منذ العاشر من تشرين الأول برعاية أميركية، تعيد إسرائيل 15 جثمانا لفلسطينيين مقابل كل جثة تستلمها لرهينة إسرائيلي كان محتجزا في غزة.
وأكدت إسرائيل الاثنين أن الرفات التي سلّمتها حماس الأحد تعود لثلاثة عسكريين قتلوا أثناء هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
