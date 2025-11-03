توقيف المدعية العسكرية السابقة في إسرائيل في قضية تسريب فيديو انتهاكات بحق معتقل فلسطيني

أعلنت السلطات الإسرائيلية توقيف المدعية العامة السابقة للجيش، بعد أيام من تقديم استقالتها وإقرارها بأن مكتبها سرّب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالتعدي على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.



وكان الجيش أعلن الجمعة أن يفعات تومر-يروشالمي قدمت استقالتها في إطار تحقيق رسمي فُتح بشأن التسريب الذي يظهر اعتداء جنود على معتقل معصوب العينين في مركز سدي تيمان.



وبحسب نسخة من رسالة الاستقالة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أقرت المدعية العامة العسكرية السابقة بأن دائرتها القانونية زوّدت وسائل الإعلام بالفيديو العام الماضي.



وفي شباط، وُجّهت إلى خمسة جنود احتياط تهمة إساءة معاملة فلسطيني في تموز 2024 داخل المركز الواقع ضمن قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل.



ووفق لائحة الاتهام، استخدم الجنود "عنفا شديدا" ضد المعتقل ما أدى إلى إصابته بـ"جروح خطيرة"، بينها كسور في الأضلاع وثقب في الرئة، بحسب الجيش.



وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر تطبيق تلغرام: "تم الاتفاق في ضوء أحداث ليلة الأمس، على أن تتصرف مصلحة السجون بيقظة إضافية لضمان سلامة الموقوفة في مركز التوقيف حيث تم وضعها قيد الاحتجاز".



وأكد "أهمية إجراء التحقيق بمهنية قصوى لكشف الحقيقة الكاملة حول القضية التي أدت إلى حملة تشويه ضد جنود الجيش الإسرائيلي".



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أمرت محكمة في تل أبيب بإبقائها رهن التوقيف الاحتياطي حتى ظهر الأربعاء.



ولم يُوضح وزير الأمن الاتهامات التي تواجهها تومر-يروشالمي.



من جهتها، أوردت قناة "كان" العامة أن المدعية العامة تواجه اتهامات بـ"الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب، وإعاقة العدالة، وكشف معلومات من قبل موظف عام".