تركيا: على إسرائيل التوقف عن انتهاك وقف إطلاق النار في غزة

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه على إسرائيل وقف انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة في قطاع غزة والوفاء بمسؤوليتها بشأن وصول المساعدات الإنسانية.وأكد أن العمل لا يزال جاريًا على قرار الأمم المتحدة لإرسال قوة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وستقرر الدول ما إذا كانت سترسل جنودًا وفقًا لمضمون القرار.وأضاف بعد اجتماع في إسطنبول ضم قطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا أن أنقرة تريد أن ترى إطار عمل لما بعد الحرب في غزة "يضمن فيه الفلسطينيون حكم فلسطين وأمنها".