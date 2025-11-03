20 قتيلًا على الأقل جراء زلزال في شمال أفغانستان

قتل 20 شخصًا على الأقل جراء زلزال شديد بلغت قوته 6.3 درجات ضرب شمال أفغانستان، بعد شهرين من سقوط أكثر من ألفي قتيل في أعلى حصيلة لهزات أرضية تسجلها البلاد في تاريخها الحديث.ووقع الزلزال على عمق 28 كيلومترًا، وكان مركزه بلدة خلم في ولاية سمنغان، القريبة من مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ، وفق الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية شرافت زمان في مقطع فيديو وُزّع على الصحافيين إن "نحو 534 من مواطنينا جُرحوا وقتل أكثر من 20" في ولايتي بلخ وسمنغان.وأشارت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إلى أن معظم الضحايا من سمنغان و25 شخصًا من بين الجرحى إصابتهم خطيرة.وقال نائب المتحدث باسم طالبان حمد الله فطرت على منصة "إكس": "منازل عديدة دُمرت، ووردت أنباء عن خسائر مادية فادحة"، مضيفا أنه أمر "السلطات المختصة بتوزيع مساعدات طبية وغذائية وتقديم المساعدة للمتضررين".