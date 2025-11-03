زيلينسكي: روسيا تحشد قوات قرب بلدة دوبروبيليا بشرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تحشد قوات بالقرب من بلدة دوبروبيليا بشرق أوكرانيا، حيث تقدمت قوات كييف في وقت سابق من هذا العام في هجوم مضاد ناجح.



وأشار زيلينسكي أيضا الى أن المنطقة المحيطة بمدينة بوكروفسك الرئيسية لا تزال تحت ضغط شديد، حيث لا يزال ما يصل إلى 300 جندي روسي في المدينة.