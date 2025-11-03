الأخبار
إدارة ترامب تعلن خفض المساعدات الغذائية لعشرات ملايين الأميركيين في تشرين الثاني

أخبار دولية
2025-11-03 | 13:03
إدارة ترامب تعلن خفض المساعدات الغذائية لعشرات ملايين الأميركيين في تشرين الثاني
إدارة ترامب تعلن خفض المساعدات الغذائية لعشرات ملايين الأميركيين في تشرين الثاني

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن المساعدات الغذائية لنحو 42 مليون أميركي ستُخفّض في تشرين الثاني بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر.

وأوضح مسؤول في وزارة الزراعة في وثائق قضائية أن الحكومة ستستخدم 4,65 مليارات دولار من صندوق الطوارئ لتمويل المدفوعات المرتبطة ببرنامج "سناب"، أكبر برنامج مساعدات غذائية عامة في الولايات المتحدة، ما سيغطي حوالي "50% من المساعدات المقدمة للأسر المستحقة".

