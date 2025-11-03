أوقِف رجلان في ولاية ميشيغن في شمال الولايات المتحدة بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية خلال عطلة نهاية أسبوع عيد هالوين، وفق وثائق قضائية أميركية.وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) كاش باتيل الجمعة إحباط "هجوم إرهابي محتمل" كان من المخطط تنفيذه في ولاية ميشيغن في شمال البلاد خلال عيد هالوين.وأشار باتيل إلى توقيف عدد من الأشخاص في ميشيغن، لكنه لم يكشف أي تفاصيل تُذكر على صلة بالمخطط.تتّهم الشكوى القضائية محمد علي وماجد محمود ومتواطئين آخرين لم تُكشف أسماؤهم بالتخطيط لتنفيذ هجوم في فيرنديل الواقعة في ضواحي مدينة ديترويت، يُعتقد أنه كان سيستهدف نوادي وحانات يقصدها.يحمل كل من علي ومحمود الجنسية الأميركية ويُعتقد أنهما اشتريا أسلحة نارية وذخيرة وتوجّها إلى ميدان للرماية في إطار مخطّط "لارتكاب جريمة إرهابية فدرالية"، وفق الشكوى.وجاء في الشكوى أن حسابات الرجلين على شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى على صلة بـ"التطرّف الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية".