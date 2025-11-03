البيت الأبيض: ولي العهد السعودي يزور واشنطن في 18 تشرين الثاني في زيارة عمل رسمية

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني الحالي في زيارة عمل رسمية يلتقي خلالها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.