مستشار ألمانيا يدعو الشرع لزيارة ألمانيا لمناقشة ترحيل سوريين

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إلى زيارة ألمانيا لمناقشة ترحيل مواطنين سوريين لهم سجلات جنائية.



وقال ميرتس للصحفيين: "سنواصل بالطبع ترحيل المجرمين إلى سوريا. هذه هي الخطة. سوف ننفذ ذلك الآن بطريقة ملموسة للغاية".



وأشار إلى أن ألمانيا تريد أيضًا المساعدة في تحقيق الاستقرار في البلاد، موضحاً أنه يعتزم أن يناقش مع الشرع "كيف يمكننا حل هذه المشكلة معًا".









