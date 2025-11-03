الأخبار
تنديد في الأمم المتحدة بـ"قمع منهجي" في بيلاروس
أخبار دولية
2025-11-03 | 16:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تنديد في الأمم المتحدة بـ"قمع منهجي" في بيلاروس
وجّهت دول عدة انتقادات حادة إلى بيلاروس في الأمم المتحدة، مندّدة بسجلّها على صعيد حقوق الإنسان ومتّهمة إياها بممارسة قمع منهجي وبإطلاق ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية وتعذيب على نطاق واسع.
خلال مراجعة وضع حقوق الإنسان في بيلاروس في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أعرب دبلوماسيون كثر عن قلقهم العميق إزاء التدهور في هذا المجال، وسط تقارير عن أعمال قد تشكّل "جرائم ضد الإنسانية".
ودعا السفير النروجي تورمود اندريسن بيلاروس إلى "وقف القمع المنهجي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، بما في ذلك اعتقال وتعذيب واضطهاد معارضين سياسيين وعائلاتهم".
وفي المراجعة الدورية الشاملة التي يتعيّن على الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة الخضوع لها كل أربع إلى خمس سنوات، رفض وزير الخارجية البيلاروسي إيغور سيكريتا معظم الانتقادات، واصفًا إياها بأنّها "تدخلات في الشؤون الداخلية" لبلاده.
وندد خصوصًا بالقلق الذي أعرب عنه دبلوماسيون بشأن العدد الكبير من المعتقلين السياسيين في السجون البيلاروسية.
وقال "أود أن أؤكد أنّ محاولات تصوير المجرمين... على أنهم سجناء سياسيون أو ضحايا حرية التعبير تنطوي على كثير من المبالغة".
