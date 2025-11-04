إرجاء قمة الأميركيتين إلى العام 2026 بسبب الوضع في المنطقة

أعلنت حكومة الدومينيكان إرجاء قمة الأميركيتين التي كان من المقرر عقدها في الجمهورية من 1 كانون الأول إلى 6 منه، إلى العام 2026 بسبب الوضع في المنطقة.



وقالت الحكومة في بيان: "بعد تحليل دقيق للوضع في المنطقة، قررت حكومة الدومينيكان إرجاء القمة العاشرة للأميركيتين إلى العام المقبل"، ذاكرة "الخلافات التي تعقّد حاليا الحوار البناء في الأميركيتين".



وأضافت أن ذلك "يضاف إلى تبعات الأحداث المناخية الأخيرة التي أثرت بشدة على العديد من بلدان منطقة البحر الكاريبي" عقب مرور الإعصار ميليسا المدمر.



وأوضحت الحكومة أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الدول التي دعيت إلى هذه القمة ومن بينها الولايات المتحدة.