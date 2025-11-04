الأخبار
إرجاء قمة الأميركيتين إلى العام 2026 بسبب الوضع في المنطقة

أخبار دولية
2025-11-04 | 00:49
إرجاء قمة الأميركيتين إلى العام 2026 بسبب الوضع في المنطقة

أعلنت حكومة الدومينيكان إرجاء قمة الأميركيتين التي كان من المقرر عقدها في الجمهورية من 1 كانون الأول إلى 6 منه، إلى العام 2026 بسبب الوضع في المنطقة.
     
وقالت الحكومة في بيان: "بعد تحليل دقيق للوضع في المنطقة، قررت حكومة الدومينيكان إرجاء القمة العاشرة للأميركيتين إلى العام المقبل"، ذاكرة "الخلافات التي تعقّد حاليا الحوار البناء في الأميركيتين".
     
وأضافت أن ذلك "يضاف إلى تبعات الأحداث المناخية الأخيرة التي أثرت بشدة على العديد من بلدان منطقة البحر الكاريبي" عقب مرور الإعصار ميليسا المدمر.
     
وأوضحت الحكومة أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الدول التي دعيت إلى هذه القمة ومن بينها الولايات المتحدة.

أخبار دولية

الأميركيتين

العام

الوضع

المنطقة

مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-05

ترامب سيستضيف قمة مجموعة العشرين لعام 2026 في منتجعه في ميامي

LBCI
أخبار دولية
2025-10-10

روسيا تُرجئ قمة عربية روسية في موسكو بسبب الانشغال باتفاق غزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-09

مرقص: إستمرار إستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتّى نهاية العام 2026 وانجاز الخلية الجديدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

مرقص: الإستمرار باستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتى نهاية العام 2026

LBCI
أخبار دولية
07:09

وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني

LBCI
أخبار دولية
06:45

إكسون موبيل توقع مذكرة تفاهم مع مصر لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط

LBCI
أخبار دولية
06:13

ترامب يعلن دعمه لحاكم نيويورك السابق آندرو كومو لمنصب رئيس بلدية المدينة

LBCI
أخبار دولية
06:09

وفاة عامل روماني بعد انهيار جزئي لبرج يعود إلى القرون الوسطى وسط روما

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
خبر عاجل
07:18

بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة

LBCI
أخبار لبنان
05:14

بري: المقاومة التزمت باتفاق وقف إطلاق النار كاملا وقانون الانتخابات نافذ ويجب أن تجري على أساسه

LBCI
أخبار دولية
07:09

وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-15

نزار هاني لـ"حوار المرحلة": العلاقة بين لبنان وسوريا هي للمرة الاولى تكون علاقة بلدين جارين وأصبحنا في مرحلة مختلفة وأكثر ايجابية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة

LBCI
أخبار دولية
13:28

منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

LBCI
أخبار دولية
13:16

إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف

LBCI
أخبار دولية
13:00

خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
01:10

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
منوعات
10:00

"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

LBCI
خبر عاجل
12:28

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

LBCI
خبر عاجل
10:40

معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة

LBCI
اقتصاد
04:05

نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي

