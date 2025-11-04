مقتل 13 مشتبها بهم في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في المكسيك

قتل 13 مشتبها بانتمائهم إلى كارتيل مخدرات الاثنين في تبادل لإطلاق النار مع السلطات في ولاية سينالوا في المكسيك، وفق ما أفاد مسؤولون.



وقال وزير الأمن عمر غارسيا حرفوش على مواقع التواصل الاجتماعي إنه قُبض على أربعة مشتبه بهم آخرين وأُطلق تسعة أشخاص كانت العصابة خطفتهم بعد تبادل إطلاق النار في غواسافي في الولاية الواقعة في شمال غرب البلاد.



وأضاف أن عناصر أمن كانوا يقومون بدورية تعرضوا لهجوم من مسلحين يختبئون تحت جسر، ما دفعهم إلى الرد.



وقال غارسيا حرفوش إنه بعد تبادل إطلاق النار، صادرت القوات الأمنية أيضا سبع مركبات وأسلحة ثقيلة ومعدات تكتيكية.