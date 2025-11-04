السلطات: انفجار بمصنع للبتروكيماويات في باشكورتوستان الروسية

أعلنت السلطات المحلية أن انفجارا وقع في مصنع ستيرليتاماك للبتروكيماويات في جمهورية باشكورتوستان الروسية مما تسبب في انهيار جزئي بمنشأة لمعالجة المياه.



وقالت إدارة مدينة ستيرليتاماك الروسية الواقعة في جبال الأورال عبر تطبيق تيليجرام إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.



ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.