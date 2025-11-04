الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الصيني يجتمع مع رئيس الوزراء الروسي في بكين

أخبار دولية
2025-11-04 | 01:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الصيني يجتمع مع رئيس الوزراء الروسي في بكين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الصيني يجتمع مع رئيس الوزراء الروسي في بكين

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتمع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بكين.

ويأتي ذلك بعد يوم من لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ مع ميشوستين في مدينة هانغتشو، حيث قال لي إن الصين تريد تعزيز التعاون مع روسيا والدفاع عن المصالح الأمنية المشتركة.

أخبار دولية

الصيني

يجتمع

الوزراء

الروسي

LBCI التالي
روسيا تقصف بنية تحتية في أوديسا الأوكرانية خلال الليل
السلطات: انفجار بمصنع للبتروكيماويات في باشكورتوستان الروسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-01

أ.ف.ب: انطلاق محادثات بين الرئيسين الصيني والروسي في بكين

LBCI
أخبار دولية
2025-10-30

نائب الرئيس الصيني إجتمع مع ولي العهد السعودي

LBCI
أخبار دولية
2025-10-24

وزير التجارة الصيني: بإمكان بكين وواشنطن إيجاد سبل لتسوية خلافاتهما التجارية

LBCI
أخبار دولية
2025-11-01

رئيس الوزراء الكندي يؤكد أن محادثاته مع الرئيس الصيني شكّلت "نقطة تحوّل" في العلاقات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:32

السلطات الموالية للجيش السوداني تدرس مقترحًا أميركيًا لوقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
02:11

روسيا تقصف بنية تحتية في أوديسا الأوكرانية خلال الليل

LBCI
أخبار دولية
00:58

السلطات: انفجار بمصنع للبتروكيماويات في باشكورتوستان الروسية

LBCI
أخبار دولية
00:57

مقتل 13 مشتبها بهم في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في المكسيك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:26

مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ"الشرق الاوسط": حزب الله لا يمانع "التفاوض"

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

لجنة مراقبة هيئات الضمان تطلق حملة لضبط المخالفات في قطاع التأمين على جميع الاراضي اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-20

متحدث باسم الامم المتحدة: الحوثيون يحتجزون موظفين أجانب بالأمم المتحدة في صنعاء منذ يوم السبت

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

المجموعات الاغترابية: نأمل بأن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة

LBCI
أخبار دولية
13:28

منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

LBCI
أخبار دولية
13:16

إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف

LBCI
أخبار دولية
13:00

خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:10

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
منوعات
10:00

"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض

LBCI
خبر عاجل
12:28

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
10:40

معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More