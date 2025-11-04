الرئيس الصيني يجتمع مع رئيس الوزراء الروسي في بكين

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتمع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بكين.



ويأتي ذلك بعد يوم من لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ مع ميشوستين في مدينة هانغتشو، حيث قال لي إن الصين تريد تعزيز التعاون مع روسيا والدفاع عن المصالح الأمنية المشتركة.