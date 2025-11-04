نيجيريا تؤكد أن دستورها لا يسمح بالاضطهاد الديني

أكدت الحكومة النيجيرية أن دستور البلاد لا يسمح بالاضطهاد الديني، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا فيها ردا على ما قال إنها عمليات قتل تستهدف المسيحيين.



وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار في مؤتمر صحافي في برلين: "من المستحيل أن تدعم حكومة نيجيريا أي اضطهاد ديني بأي طريقة أو شكل وعلى أي مستوى كان".