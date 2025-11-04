وفاة عامل روماني بعد انهيار جزئي لبرج يعود إلى القرون الوسطى وسط روما

توفي عامل روماني حوصر لساعات تحت الأنقاض بعد انهيار جزئي لبرج يعود إلى القرون الوسطى في وسط روما بالقرب من مبنى الكولوسيوم الاثنين.



وأظهرت مقاطع فيديو انهيار أجزاء من برج توري دي كونتي، الذي يبلغ ارتفاعه 29 مترا، مرتين.



واندفعت سحب من الغبار من النوافذ بالتزامن مع صوت الانهيار.

ووقع الانهيار الثاني بينما كان رجال الإطفاء يعملون هناك باستخدام سلالم سيارات المطافئ.