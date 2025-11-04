الأخبار
وفاة عامل روماني بعد انهيار جزئي لبرج يعود إلى القرون الوسطى وسط روما

أخبار دولية
2025-11-04 | 06:09
وفاة عامل روماني بعد انهيار جزئي لبرج يعود إلى القرون الوسطى وسط روما
وفاة عامل روماني بعد انهيار جزئي لبرج يعود إلى القرون الوسطى وسط روما

توفي عامل روماني حوصر لساعات تحت الأنقاض بعد انهيار جزئي لبرج يعود إلى القرون الوسطى في وسط روما بالقرب من مبنى الكولوسيوم الاثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو انهيار أجزاء من برج توري دي كونتي، الذي يبلغ ارتفاعه 29 مترا، مرتين.

واندفعت سحب من الغبار من النوافذ بالتزامن مع صوت الانهيار.
 
ووقع الانهيار الثاني بينما كان رجال الإطفاء يعملون هناك باستخدام سلالم سيارات المطافئ.

أخبار دولية

روماني

انهيار

القرون

الوسطى

ترامب يعلن دعمه لحاكم نيويورك السابق آندرو كومو لمنصب رئيس بلدية المدينة
نيجيريا تؤكد أن دستورها لا يسمح بالاضطهاد الديني
LBCI السابق

