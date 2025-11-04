ترامب يعلن دعمه لحاكم نيويورك السابق آندرو كومو لمنصب رئيس بلدية المدينة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه لحاكم نيويورك السابق آندرو كومو لمنصب رئيس بلدية المدينة وهدد بتقليص التمويل الاتحادي عنها بحال فاز المرشح الديمقراطي زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلديتها.



وتحظى انتخابات نيويورك التي انطلقت اليوم بمتابعة وثيقة على الصعيد الوطني باعتبارها يمكن أن تساعد في تشكيل صورة الحزب الديمقراطي.



وأثار ممداني الذي يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي ويتقدم على كومو في استطلاعات الرأي، حماسة الناخبين الأصغر سنا والأكثر تحررا، لكنه يثير قلق الديمقراطيين الأكثر اعتدالا الذين يخشون من أن التحول إلى اليسار قد يأتي بنتائج عكسية، في وقت هاجم الجمهوريون ترشيح ممداني ووصفه ترامب بأنه شيوعي.