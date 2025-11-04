الأخبار
حماس تعلن العثور على جثة جندي إسرائيلي في غزة

2025-11-04
حماس تعلن العثور على جثة جندي إسرائيلي في غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أنها عثرت على جثة جندي إسرائيلي في قطاع غزة وأن الترتيبات جارية لتسليمها لإسرائيل.

