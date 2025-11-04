الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان البريطانية للطاقة: مشروع خط أنابيب بين إسرائيل وقبرص ينتظر موافقة الحكومتين

كشف الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان البريطانية للطاقة ماتيو ريغاس، لرويترز أن خط أنابيب بقيمة 400 مليون دولار لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى قبرص ينتظر موافقة حكومتي البلدين، مشيرا الى أن إسرائيل عبرت عن دعمها له.وذكر رئيس الشركة التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط أنها وقعت أمس الاثنين خطاب نوايا مع مجموعة سايفيلد القبرصية الرائدة في مجال الصناعة والطاقة من أجل توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى محطة توليد الكهرباء التي تخطط سايفيلد لإنشائها عبر خط الأنابيب الجديد.وقال ريغاس في مقابلة على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، إن الغاز يمكن أن يتدفق عبر خط الأنابيب في غضون 12 شهرا من منح الموافقات الحكومية، مضيفا أن إنرجيان تنتظر ردا من الحكومة القبرصية.