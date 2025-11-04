وزير الدفاع السوداني: الجيش سيواصل القتال

أعلن وزير الدفاع السوداني حسن كبرون أن الجيش سيواصل قتال قوات الدعم السريع، بعدما ناقش مجلس الأمن والدفاع مقترحا أميركيا لوقف إطلاق النار.



وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "نشكر إدارة ترامب على جهودها ومقترحاتها لتحقيق السلام"، مضيفا أن "التجهيزات لمعركة الشعب السوداني متواصلة".