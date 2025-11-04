الأخبار
وزير الدفاع السوداني: الجيش سيواصل القتال
أخبار دولية
2025-11-04 | 12:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الدفاع السوداني: الجيش سيواصل القتال
أعلن وزير الدفاع السوداني حسن كبرون أن الجيش سيواصل قتال قوات الدعم السريع، بعدما ناقش مجلس الأمن والدفاع مقترحا أميركيا لوقف إطلاق النار.
وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "نشكر إدارة ترامب على جهودها ومقترحاتها لتحقيق السلام"، مضيفا أن "التجهيزات لمعركة الشعب السوداني متواصلة".
أخبار دولية
السودان
حسن كبرون
الجيش
قوات الدعم السريع
التالي
البيرو تقطع علاقاتها مع المكسيك بسبب منح رئيسة وزراء سابقة اللجوء
فرنسا تطلب من لبنان توقيف 3 من جنرالات الأسد (الشرق الأوسط)
السابق
0
زيلينسكي: موسكو تريد مواصلة القتال والقتل ولا تستحق سوى أشد الضغوط من العالم
زيلينسكي: موسكو تريد مواصلة القتال والقتل ولا تستحق سوى أشد الضغوط من العالم
0
رئيس حكومة الحوثيين الجديد يتعهد مواصلة قتال إسرائيل
رئيس حكومة الحوثيين الجديد يتعهد مواصلة قتال إسرائيل
0
قوات الدعم السريع: السيطرة على مقر الجيش السوداني في الفاشر
قوات الدعم السريع: السيطرة على مقر الجيش السوداني في الفاشر
0
مقتل 12 في غارة جوية شنها الجيش السوداني على عيادة بدارفور
مقتل 12 في غارة جوية شنها الجيش السوداني على عيادة بدارفور
0
إدارة ترامب تدرس طلبًا من السعودية لشراء طائرات مقاتلة
إدارة ترامب تدرس طلبًا من السعودية لشراء طائرات مقاتلة
0
إيران: سيسيل كولر وجاك باريس في حالة "إفراج مشروط"
إيران: سيسيل كولر وجاك باريس في حالة "إفراج مشروط"
0
ترامب يهدد بحجب المساعدات الغذائية للأميركيين إذا استمر الإغلاق الحكومي
ترامب يهدد بحجب المساعدات الغذائية للأميركيين إذا استمر الإغلاق الحكومي
0
الأمم المتحدة: قوات الأمن قتلت 48 شخصًا في إحتجاجات بالكاميرون
الأمم المتحدة: قوات الأمن قتلت 48 شخصًا في إحتجاجات بالكاميرون
0
نجمة عالمية تكشف أمراً صادماً... تتقاضى أجراً مقابل صور لقدميها! (صور)
نجمة عالمية تكشف أمراً صادماً... تتقاضى أجراً مقابل صور لقدميها! (صور)
0
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
0
نواف سلام استقبل نقابة خبراء المحاسبة
نواف سلام استقبل نقابة خبراء المحاسبة
0
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
0
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
0
انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن
انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن
0
ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان
ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان
0
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
0
اكثر من صيغة لتعديل قانون الانتخاب من اللجنة الوزارية الى الحكومة
اكثر من صيغة لتعديل قانون الانتخاب من اللجنة الوزارية الى الحكومة
0
"نحو إعادة الإعمار" من المصيلح… والعائق الأهم: اسرائيل
"نحو إعادة الإعمار" من المصيلح… والعائق الأهم: اسرائيل
0
مصرف لبنان: 4 ركائز لمعالجة الخسائر وردّ الودائع
مصرف لبنان: 4 ركائز لمعالجة الخسائر وردّ الودائع
0
خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة
خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة
0
إسرائيل تتجه نحو التصعيد وتستبعد نجاح "مسار ديبلوماسيّ" تجاه لبنان
إسرائيل تتجه نحو التصعيد وتستبعد نجاح "مسار ديبلوماسيّ" تجاه لبنان
1
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
2
جدول جديد لأسعار المحروقات
جدول جديد لأسعار المحروقات
3
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
4
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
5
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
6
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
7
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
8
تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)
تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)
