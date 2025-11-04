منظمات إغاثة: لا خيام ولا أغذية كافية تصل إلى غزة مع إقتراب الشتاء

أعلنت منظمات إغاثة إنسانية اليوم الثلاثاء أن المساعدات التي تصل إلى غزة ضئيلة للغاية مع استمرار الجوع واقتراب فصل الشتاء وبدء تآكل الخيام القديمة، بعد نحو أربعة أسابيع من وقف إطلاق النار في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المدمر الذي استمر عامين.



وكان من المفترض أن يفتح وقف إطلاق النار الباب أمام تدفق المساعدات بكميات كبيرة عبر القطاع الصغير المكتظ بالسكان والذي تأكد حدوث المجاعة فيه في آب، وفقد جميع سكانه تقريبًا، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي.



ومع ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي إن نصف الكمية المطلوبة فقط من المواد الغذائية تصل إلى القطاع، في حين قالت مجموعة من المنظمات الفلسطينية إن حجم المساعدات الإجمالية يتراوح بين ربع وثلث الكمية المتوقعة.



وتقول إسرائيل إنها تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي يدعو إلى إدخال 600 شاحنة من الإمدادات إلى غزة يوميًا. وتلقي باللوم على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أي نقص في المواد الغذائية، متهمةً إياهم بسرقة المساعدات الغذائية قبل توزيعها، وهو ما تنفيه الحركة.



وتقول الإدارة المحلية في غزة، التي تسيطر عليها حماس منذ فترة طويلة، إن معظم الشاحنات لا تصل إلى وجهتها بسبب القيود الإسرائيلية، وإنه لا يتم تسليم سوى حوالي 145 شاحنة يوميًا.



ولم تعد الأمم المتحدة، التي كانت تنشر في وقت سابق من الحرب أرقامًا يومية عن شاحنات المساعدات التي تعبر إلى غزة، تقدم هذه الأرقام بشكل روتيني.