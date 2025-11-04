الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منظمات إغاثة: لا خيام ولا أغذية كافية تصل إلى غزة مع إقتراب الشتاء
أخبار دولية
2025-11-04 | 12:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منظمات إغاثة: لا خيام ولا أغذية كافية تصل إلى غزة مع إقتراب الشتاء
أعلنت منظمات إغاثة إنسانية اليوم الثلاثاء أن المساعدات التي تصل إلى غزة ضئيلة للغاية مع استمرار الجوع واقتراب فصل الشتاء وبدء تآكل الخيام القديمة، بعد نحو أربعة أسابيع من وقف إطلاق النار في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المدمر الذي استمر عامين.
وكان من المفترض أن يفتح وقف إطلاق النار الباب أمام تدفق المساعدات بكميات كبيرة عبر القطاع الصغير المكتظ بالسكان والذي تأكد حدوث المجاعة فيه في آب، وفقد جميع سكانه تقريبًا، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي.
ومع ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي إن نصف الكمية المطلوبة فقط من المواد الغذائية تصل إلى القطاع، في حين قالت مجموعة من المنظمات الفلسطينية إن حجم المساعدات الإجمالية يتراوح بين ربع وثلث الكمية المتوقعة.
وتقول إسرائيل إنها تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي يدعو إلى إدخال 600 شاحنة من الإمدادات إلى غزة يوميًا. وتلقي باللوم على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أي نقص في المواد الغذائية، متهمةً إياهم بسرقة المساعدات الغذائية قبل توزيعها، وهو ما تنفيه الحركة.
وتقول الإدارة المحلية في غزة، التي تسيطر عليها حماس منذ فترة طويلة، إن معظم الشاحنات لا تصل إلى وجهتها بسبب القيود الإسرائيلية، وإنه لا يتم تسليم سوى حوالي 145 شاحنة يوميًا.
ولم تعد الأمم المتحدة، التي كانت تنشر في وقت سابق من الحرب أرقامًا يومية عن شاحنات المساعدات التي تعبر إلى غزة، تقدم هذه الأرقام بشكل روتيني.
أخبار دولية
إغاثة:
أغذية
كافية
إقتراب
الشتاء
التالي
البيرو تقطع علاقاتها مع المكسيك بسبب منح رئيسة وزراء سابقة اللجوء
فرنسا تطلب من لبنان توقيف 3 من جنرالات الأسد (الشرق الأوسط)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-20
مع اقتراب فصل الشتاء... حلّ بسيط يساعد على معالجة مشكلة تشقق اليدين!
صحة وتغذية
2025-10-20
مع اقتراب فصل الشتاء... حلّ بسيط يساعد على معالجة مشكلة تشقق اليدين!
0
أخبار لبنان
2025-09-05
كتاب من وزير الداخلية الى المحافظين مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
2025-09-05
كتاب من وزير الداخلية الى المحافظين مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء... اليكم التفاصيل
0
آخر الأخبار
2025-09-02
رئيس الجمهورية بحث مع رئيس الجامعة اللبنانية أوضاع الجامعة وكلياتها كافة مع اقتراب بدء العام الدراسيّ الجامعيّ
آخر الأخبار
2025-09-02
رئيس الجمهورية بحث مع رئيس الجامعة اللبنانية أوضاع الجامعة وكلياتها كافة مع اقتراب بدء العام الدراسيّ الجامعيّ
0
أخبار لبنان
2025-10-13
الحجار بحث مع عبود وزيدان الاستعدادات لموسم الشتاء تجنبا لوقوع أضرار تنتج من تراكم المياه
أخبار لبنان
2025-10-13
الحجار بحث مع عبود وزيدان الاستعدادات لموسم الشتاء تجنبا لوقوع أضرار تنتج من تراكم المياه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:08
إدارة ترامب تدرس طلبًا من السعودية لشراء طائرات مقاتلة
أخبار دولية
16:08
إدارة ترامب تدرس طلبًا من السعودية لشراء طائرات مقاتلة
0
أخبار دولية
15:14
إيران: سيسيل كولر وجاك باريس في حالة "إفراج مشروط"
أخبار دولية
15:14
إيران: سيسيل كولر وجاك باريس في حالة "إفراج مشروط"
0
أخبار دولية
14:43
ترامب يهدد بحجب المساعدات الغذائية للأميركيين إذا استمر الإغلاق الحكومي
أخبار دولية
14:43
ترامب يهدد بحجب المساعدات الغذائية للأميركيين إذا استمر الإغلاق الحكومي
0
أخبار دولية
14:35
الأمم المتحدة: قوات الأمن قتلت 48 شخصًا في إحتجاجات بالكاميرون
أخبار دولية
14:35
الأمم المتحدة: قوات الأمن قتلت 48 شخصًا في إحتجاجات بالكاميرون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-11-02
نجمة عالمية تكشف أمراً صادماً... تتقاضى أجراً مقابل صور لقدميها! (صور)
فنّ
2025-11-02
نجمة عالمية تكشف أمراً صادماً... تتقاضى أجراً مقابل صور لقدميها! (صور)
0
رياضة
05:59
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
رياضة
05:59
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-09-09
نواف سلام استقبل نقابة خبراء المحاسبة
أخبار لبنان
2025-09-09
نواف سلام استقبل نقابة خبراء المحاسبة
0
خبر عاجل
2025-09-25
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
خبر عاجل
2025-09-25
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان
0
حال الطقس
13:42
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
حال الطقس
13:42
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اكثر من صيغة لتعديل قانون الانتخاب من اللجنة الوزارية الى الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اكثر من صيغة لتعديل قانون الانتخاب من اللجنة الوزارية الى الحكومة
0
أمن وقضاء
13:33
"نحو إعادة الإعمار" من المصيلح… والعائق الأهم: اسرائيل
أمن وقضاء
13:33
"نحو إعادة الإعمار" من المصيلح… والعائق الأهم: اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان: 4 ركائز لمعالجة الخسائر وردّ الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان: 4 ركائز لمعالجة الخسائر وردّ الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة
0
أخبار دولية
13:15
إسرائيل تتجه نحو التصعيد وتستبعد نجاح "مسار ديبلوماسيّ" تجاه لبنان
أخبار دولية
13:15
إسرائيل تتجه نحو التصعيد وتستبعد نجاح "مسار ديبلوماسيّ" تجاه لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
2
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
08:51
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
08:51
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
4
رياضة
05:59
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
رياضة
05:59
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
5
أمن وقضاء
08:26
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
أمن وقضاء
08:26
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
6
خبر عاجل
07:18
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
خبر عاجل
07:18
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
7
اقتصاد
04:05
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
اقتصاد
04:05
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
8
منوعات
09:21
تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)
منوعات
09:21
تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More