الأمم المتحدة: قوات الأمن قتلت 48 شخصًا في إحتجاجات بالكاميرون

أعلن مصدران في الأمم المتحدة لرويترز اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن في الكاميرون قتلت 48 مدنيًا في أثناء صدها لاحتجاجات مناهضة لانتخاب الرئيس بول بيا لفترة جديدة، وهو أطول زعماء العالم بقاء في السلطة.



وقال المصدران إن غالبية القتلى سقطوا بالرصاص الحي، فيما لقي آخرون حتفهم متأثرين بجروح أصيبوا بها جراء الضرب بالهراوات والعصي.



ولم تعلن حكومة بيا (92 عامًا) عن عدد القتلى في الاحتجاجات، ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب للتعليق اليوم الثلاثاء.



واتهم السناتور الأميركي جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حكومة بيا اليوم الثلاثاء بتنظيم انتخابات "صورية" ومطاردة خصومها السياسيين واحتجاز مواطنين أميركيين بالمخالفة للقانون، بعضهم من ولاية آيداهو. ولم يحدد من كان يقصد.



وقال ريش على موقع إكس: "الكاميرون ليست شريكًا للولايات المتحدة، وتشكل مخاطر اقتصادية وأمنية على الشعب الأميركي. حان الوقت لإعادة تقييم هذه العلاقة قبل أن تتفاقم تداعياتها".