البيت الأبيض: ملتزمون بتحقيق السلام في السودان

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الثلاثاء أن واشنطن تتعاون مع دول أخرى لإنهاء الصراع في السودان، وذلك بعد ورود تقارير عن عمليات قتل جماعي خلال سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدينة هناك الأسبوع الماضي.



وقالت ليفيت: "تشارك الولايات المتحدة بنشاط في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع المروع في السودان".



وأشار مدعون في المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين إلى أنهم يجمعون أدلة على اتهامات بارتكاب عمليات قتل جماعي واغتصاب في مدينة الفاشر بالسودان.