البابا يرى أن الانتشار العسكري الأميركي قبالة فنزويلا "يزيد التوترات"

انتقد البابا لاوون الرابع عشر الانتشار العسكري الأميركي قبالة سواحل فنزويلا معتبرًا أنه "يزيد التوترات" في حين أن "العنف لا يؤدي إلى أي نتيجة".



وردًا على سؤال من أحد الصحافيين لدى مغادرته مقر إقامته الصيفي في كاستل غاندولفو، رأى لاوون الرابع عشر أن من حق أي دولة استخدام جيشها "للدفاع عن السلام".



وقال: "في هذه الحالة تحديدًا، يبدو الوضع مختلفًا بعض الشيء، فهذا يزيد التوترات"، في إشارة إلى تقارير عن "اقتراب السفن الأميركية من سواحل فنزويلا".



وشدّد على أن "العنف لن يؤدي إلى أي نتيجة، بل الحل هو الحوار".