الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السودان يدعو المجتمع الدولي للضغط على الإمارات متهما إياها بتزويد الدعم السريع أسلحة
أخبار دولية
2025-11-05 | 01:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السودان يدعو المجتمع الدولي للضغط على الإمارات متهما إياها بتزويد الدعم السريع أسلحة
دعا السفير السوداني لدى الأمم المتحدة حسن حامد المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على الإمارات العربية المتحدة متهمًا إياها بدعم قوات الدعم السريع في الحرب المدمرة في السودان.
وقال حامد إن "مورّد الأسلحة لقوات الدعم السريع معروف جيدًا. وللأسف، إنها الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف لصحافيين "يدعو السودان المجتمع الدولي إلى التحرك اليوم بضغط حاسم على دولة الإمارات لوقف تسليح وتمويل هذه الميليشيا الإرهابية فورًا".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها تلقت "تقارير مروعة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات قتل جماعي، واغتصاب، وهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني، ونهب، واختطاف، وتهجير قسري".
وأوضح حامد أنه "إذا لم تتوقف هذه الإمدادات العسكرية فورًا، سيتفاقم تدهور حقوق الإنسان ويؤدي إلى المزيد من الانتهاكات والفظائع".
وشدد على أن "الميليشيا المتمردة ستعتبر هذا التقاعس من جانب المجتمع الدولي بمثابة ضوء أخضر لمواصلة ارتكاب الفظائع، كما ستعتبره الإمارات بمثابة ضوء أخضر لمواصلة تزويد الميليشيا كل الأسلحة والمعدات العسكرية حتى النهاية".
آخر الأخبار
أخبار دولية
المجتمع
الدولي
للضغط
الإمارات
متهما
إياها
بتزويد
الدعم
السريع
أسلحة
التالي
ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة 11 آخرين بتحطم طائرة شحن في ولاية كنتاكي
البابا يرى أن الانتشار العسكري الأميركي قبالة فنزويلا "يزيد التوترات"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-26
قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر في غرب السودان
آخر الأخبار
2025-10-26
قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر في غرب السودان
0
أخبار دولية
2025-09-12
مقتل 13 مدنيا في قصف لقوات الدعم السريع على الفاشر في غرب السودان
أخبار دولية
2025-09-12
مقتل 13 مدنيا في قصف لقوات الدعم السريع على الفاشر في غرب السودان
0
آخر الأخبار
2025-09-19
أ.ف.ب عن مصدر إغاثي: 75 قتيلًا في قصف للدعم السريع على مخيم للنازحين بدارفور غرب السودان
آخر الأخبار
2025-09-19
أ.ف.ب عن مصدر إغاثي: 75 قتيلًا في قصف للدعم السريع على مخيم للنازحين بدارفور غرب السودان
0
أخبار دولية
2025-10-28
السعودية تنّدد بارتكاب قوات الدعم السريع "انتهاكات إنسانية جسيمة" في الفاشر بالسودان
أخبار دولية
2025-10-28
السعودية تنّدد بارتكاب قوات الدعم السريع "انتهاكات إنسانية جسيمة" في الفاشر بالسودان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:29
فاينانشال تايمز نقلا عن وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي
أخبار دولية
04:29
فاينانشال تايمز نقلا عن وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي
0
أخبار دولية
04:06
وزير الخارجية الإيراني: إطلاق سراح فرنسيين اثنين انطلاقا من "سماحة الإسلام"
أخبار دولية
04:06
وزير الخارجية الإيراني: إطلاق سراح فرنسيين اثنين انطلاقا من "سماحة الإسلام"
0
أخبار دولية
03:45
ألمانيا تحظر جمعية إسلامية وتفتش مقرات اثنتين أخريين
أخبار دولية
03:45
ألمانيا تحظر جمعية إسلامية وتفتش مقرات اثنتين أخريين
0
أخبار دولية
02:18
حصيلة الإعصار في الفيليبين ترتفع إلى أكثر من 90 قتيلا
أخبار دولية
02:18
حصيلة الإعصار في الفيليبين ترتفع إلى أكثر من 90 قتيلا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-09-01
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
منوعات
2025-09-01
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة
0
أخبار دولية
2025-10-07
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم غرب البلاد
أخبار دولية
2025-10-07
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم غرب البلاد
0
أمن وقضاء
14:18
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
أمن وقضاء
14:18
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:09
ممداني يؤكد أن فوزه برئاسة بلدية نيويورك يظهر الطريق لـ"هزم" ترامب
أخبار دولية
02:09
ممداني يؤكد أن فوزه برئاسة بلدية نيويورك يظهر الطريق لـ"هزم" ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان
0
حال الطقس
13:42
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
حال الطقس
13:42
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اكثر من صيغة لتعديل قانون الانتخاب من اللجنة الوزارية الى الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اكثر من صيغة لتعديل قانون الانتخاب من اللجنة الوزارية الى الحكومة
0
أمن وقضاء
13:33
"نحو إعادة الإعمار" من المصيلح… والعائق الأهم: اسرائيل
أمن وقضاء
13:33
"نحو إعادة الإعمار" من المصيلح… والعائق الأهم: اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان: 4 ركائز لمعالجة الخسائر وردّ الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان: 4 ركائز لمعالجة الخسائر وردّ الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
05:59
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
رياضة
05:59
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
2
حال الطقس
13:42
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
حال الطقس
13:42
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
3
أمن وقضاء
08:51
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
08:51
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
4
منوعات
09:21
تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)
منوعات
09:21
تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)
5
أمن وقضاء
08:26
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
أمن وقضاء
08:26
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
6
أخبار لبنان
11:20
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في القصر الجمهوري... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
11:20
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في القصر الجمهوري... إليكم جدول الأعمال
7
خبر عاجل
07:18
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
خبر عاجل
07:18
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
8
خبر عاجل
10:34
معلومات الـLBCI: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وجّه كتابًا إلى محافظ جبل لبنان لتِبيان حقيقة ما جرى في مغارة جعيتا
خبر عاجل
10:34
معلومات الـLBCI: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وجّه كتابًا إلى محافظ جبل لبنان لتِبيان حقيقة ما جرى في مغارة جعيتا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More