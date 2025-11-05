الأخبار
السودان يدعو المجتمع الدولي للضغط على الإمارات متهما إياها بتزويد الدعم السريع أسلحة

أخبار دولية
2025-11-05 | 01:07
السودان يدعو المجتمع الدولي للضغط على الإمارات متهما إياها بتزويد الدعم السريع أسلحة

دعا السفير السوداني لدى الأمم المتحدة حسن حامد المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على الإمارات العربية المتحدة متهمًا إياها بدعم قوات الدعم السريع في الحرب المدمرة في السودان.

وقال حامد إن "مورّد الأسلحة لقوات الدعم السريع معروف جيدًا. وللأسف، إنها الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف لصحافيين "يدعو السودان المجتمع الدولي إلى التحرك اليوم بضغط حاسم على دولة الإمارات لوقف تسليح وتمويل هذه الميليشيا الإرهابية فورًا".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها تلقت "تقارير مروعة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات قتل جماعي، واغتصاب، وهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني، ونهب، واختطاف، وتهجير قسري".

وأوضح حامد أنه "إذا لم تتوقف هذه الإمدادات العسكرية فورًا، سيتفاقم تدهور حقوق الإنسان ويؤدي إلى المزيد من الانتهاكات والفظائع".

وشدد على أن "الميليشيا المتمردة ستعتبر هذا التقاعس من جانب المجتمع الدولي بمثابة ضوء أخضر لمواصلة ارتكاب الفظائع، كما ستعتبره الإمارات بمثابة ضوء أخضر لمواصلة تزويد الميليشيا كل الأسلحة والمعدات العسكرية حتى النهاية".

Learn More