الصين ترفع الرسوم الجمركية عن فول الصويا ومنتجات زراعية أميركية

قالت الصين إنها سترفع الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 15% عن بعض المنتجات الزراعية الأميركية، بما فيها فول الصويا.



وذكر بيان نشر على موقع وزارة المال الصينية نقلًا عن مجلس الدولة في بكين، أن الصين "ستعلّق تنفيذ التدابير الجمركية الإضافية" التي فرضتها في أمر صدر في آذار الماضي على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية.